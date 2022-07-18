微博「@南海戰略態勢感知」7月17日發佈消息稱，7月16日上午，美海軍「雷根」號航母打擊大隊已經抵達南沙群島以西海域，預計將前往越南峴港進行數天的港口訪問。從巴拉巴克海峽進南海後，「雷根」號航母打擊大隊基本繞著南沙群島機動並進行各類演習訓練。

此前，美國第七艦隊7月13日發佈的消息證實，「雷根」號（CVN-76）航母打擊大隊正在南海活動，該打擊大隊將在南海地區開展海上安全行動，包括空中和地面部隊之間的協調戰術訓練。這是「雷根」號航母時隔4個月以後再次進入南海。

根據開源航空信息推測，「雷根」號是在7月12日穿過巴拉巴克海峽進入南海的。「雷根」號航母打擊大隊當下下轄巡洋艦「安提特姆」號（CG-54）、驅逐艦「希金斯」號（DDG-76）和第5艦載機聯隊（CVW-5）。

預計「雷根」號在南海海域不會停留太久，據越南當地媒體和英國廣播公司（BBC）7月6日報導，兩名當地消息人士稱，美國「羅納德·雷根」號航空母艦（CVN-76）將於7月下旬訪問越南，這是美軍航母時隔兩年後再次訪問越南。

「@南海戰略態勢感知」稱，美海軍另外一部兵力在航母部隊掩護下繼續進行「挑釁」行徑。7月13日，美「本福德」號導彈驅逐艦未經中國政府批准，「非法闖入」中國西沙領海，中國人民解放軍南部戰區組織海空兵力進行跟蹤監視並予以警告驅離。

對於美軍「擅闖」中國西沙領海的行為，中共解放軍南部戰區發言人表示，美軍行徑嚴重侵犯中國主權和安全，嚴重破壞南海地區和平穩定，嚴重違反國際法和國際關係準則，是其大搞航行霸權製造南海軍事化的又一鐵證。事實再次說明，美國是不折不扣的「南海安全風險製造者」、「地區和平穩定破壞者」。戰區部隊時刻保持高度戒備狀態，堅決捍衛國家主權安全和南海地區和平穩定。