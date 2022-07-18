衛生福利部於18日舉行部長交接典禮，卸任部長陳時中典禮開始致詞時開口第一句及最後一句話都說「請大家惠賜一票！」他說，自己有新的任務，勢必「使命必達。」然後在衛福部的同仁簇擁下，離開衛福部。（鄧博仁攝）

陳時中卸任衛福部長 交接典禮一上台就拉票

衛福部長陳時中受民進黨徵召參選台北市長，行政院日前宣布由原政務次長薛瑞元升任，今天舉辦交接典禮，由行政院秘書長李孟諺擔任監交人。陳時中一開口致詞時就脫口而出「請大家惠賜一票」，引發台下熱烈掌聲和笑聲。他表示，轉換跑道也轉換心情，新的任務勢必使命必達，如同自己當時接任衛福部長說的，寧願戰死沙場，也不願抑鬱以終。

陳時中今天出席衛福部部長交接典禮，會前受訪時表示，即將卸下部長職務心情百感交集，想法也是一日數變，「昨天我跟太太開玩笑說，請不要幫我準備手帕，因為我想忍住不流淚，昨天晚上我又跟主祕講說，請幫我準備手帕，我想我忍不住」。

今起中央流行疫情指揮中心指揮官由衛福部政務次長王必勝接任，而非新任部長薛瑞元，外界質疑指揮中心被降級。被問到是否擔心未來指揮中心跨部會協調有問題？陳時中表示「不會，經過兩年多的努力，指揮中心整體工作架構已經成熟，今天我要離開，我也非常高興指揮中心有一個成熟的架構，執行效率相對高，我可以放心」。

衛生福利部今舉辦部長交接典禮，陳時中（右）正式卸下部長職務投入台北市長選舉，由原政務次長薛瑞元（左）接棒。（王家瑜攝）

陳時中致詞時也強調，防疫工作做了910天，指揮中心是一體成形，大家的想法是融會貫通，「我在想什麼薛次長很清楚，薛次長想什麼，王必勝也很清楚」。對於擔任指揮官期間飽受各界批評，他主動表示「有人批評我的領導有問題，將帥無能累死三軍，我必須要鄭重澄清，在疾管署沒有人講說我累死三軍」，隨後又以雙關語大開玩笑說「不過有累壞一軍，但羅一鈞也沒有抱怨很多，大家都開會開到很晚，但事情就是這麼多」。

資深媒體人趙少康批評，接手指揮官的是比衛福部長還低一階的政務次長，質疑不找陳建仁和賴清德接任是擔心做不好，恐影響未來選情。陳時中受訪時表示，陳和賴都是能力非常高的，沒有辦法每件事情都找這兩個人來做，政府是一個團隊，很多團隊很多成員，才造就今天的台灣。

陳時中競選團隊逐漸成形，但台北市長柯文哲認為「很多人叫進來是不能講話的」，只是擺著好看的。陳時中回應「基本上我的態度在是知人善任、待人以誠，這兩點是我在執行政務，或是未來當了市長之後，也要知人善任、找到好的人，怎麼樣找到好的人願意合作，就是要待人以誠，團隊才會成形，其利斷金。

新任部長薛瑞元兼具醫師和律師專業，曾任衛生署醫事處處長、衛福部雙和醫院副院長、屏東衛生局長等職務，現為衛福部次長，對於衛福部業務嫻熟，清楚了解衛福工作範圍廣泛，從胚胎到善終，橫跨醫事管理、社會福利、長期照護、健康促進、食藥安全等多元領域，各項政策皆與民眾權益息息相關。

薛瑞元表示，接任部長的心情非常平淡，沒有什麼起伏，但當天晚上突然驚醒，全身冷汗，想到自己憑什麼可以回答自己可以接得很平順，原因是前面有陳部長頂著，天塌下來都不怕，「現在這個大柱子要離開了，我憑什麼可以說自己有信心平順的接下來？」一想到這就睡不著了。他細數自己過去種種經歷，並表示衛福部團隊相當優質，自己不會背離陳時中訂下的工作方向和原則，盡力交出好的結果，有信心可以做好，並幽默表示「想到這裡就可以睡得著了」。