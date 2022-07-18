「好憶綜合長照機構」以專業、科技、溫馨為訴求，為失智長者打造溫馨滿意、健康復能的環境。（讀者提供／馮惠宜台中傳真）

馴鹿失智社區服務據點提供失智者日照及照顧者多元複合支持服務。（馴鹿失智社區服務據點提供／馮惠宜台中傳真）

誰說失智長者的日常，就是不斷的迷途與日夜顛倒折磨照顧者？隨著長照2.0上路，民間社區據點、甚至是醫療機構紛紛投入失智者照護，透過陪伴、多元復能，讓這群老人人可以延緩失智、失能；其中好憶綜合長照機構主打專業失智日照，而位於大墩七街的馴鹿失智社區服務據點也提供失智者及照顧者多元複合支持服務。

台中市截至5月計有36家失智社區服務據點，提供失智者及照顧者多元複合支持服務，包含認知促進、緩和失智、安全看視、照顧者照顧訓練及照顧者支持團體等，普及失智社區照顧服務。

其中，馴鹿失智社區服務據點主要服務疑似失智症者或經診斷極輕、輕度或中、重度失智症者； 提供他們照護及家庭照顧者支持需求服務，如 「認知促進、緩和失智」、「安全看視

」、「照顧者支持團體(輔導諮商)」、「照顧者照顧課程」等。

而位於烏日區「好憶日照」則為專業失智者日照機構，母企業體維新醫療集團董事長許景琦有感於失智長照需求趨勢持續攀升，在2020年創設長照創新服務公司-好顧樂活股份有限公司，並於2021年底在台中市烏日區成立附設「好憶綜合長照機構」，在失智醫護專業照顧基礎上，打造溫馨滿意、健康復能的環境，讓『好憶日照』不只成為長輩的第二個家，甚至展開長輩們沒想過的第二人生。

許景琦說，一般長照機構聚焦於照顧失能老人，但照顧「失智」老人和照顧失能老人是有差別的，不但人員配置分工更精細，除照顧服務員、護理師、專職社工更加入職能治療師，依據失智症長者不同的需求、程度、背景、興趣、能力等，規劃設計不一樣的課程和活動，以延緩長者失智、失能。