F35與兩款無人僚機搭檔

F-35要和無人僚機搭檔了，洛克希德馬丁（Lockheed Martin）公開的影片顯示，美國空軍戰機將和神風自殺無人機，還有較先進的無人機搭檔。

據《防務新聞》（Defense News）和《歐亞時報》（The EurAsian Times）17日報導，洛馬旗下的「臭鼬工廠」（Skunk Works）透露，美國空軍最快在3年內就能飛這自殺無人機。

英國法恩堡航空展（Farnborough Airshow）7月18-22日即將在倫敦登場，據「臭鼬工廠」副總裁兼總經理柯拉克（John Clark）說，自殺無人機的價格遠比較先進的無人機低，也能更快交付。

由於美國空軍高層官員說，10年內美中可能爆發戰爭，洛馬希望這些自殺無人機能在萬一爆發衝突時派上用場。柯拉克說，他們真的在討論未來3—4年內，相關無人機能發揮戰力，這樣駐太平洋美軍萬一需要時，就能有工具可用。

柯拉克說，至於較先進的無人機，則可能在2030年代開始亮相。