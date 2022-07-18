2017年漢光演習期間陸軍某營區林姓士官長，以天氣炎熱，其士官督導長寢室較為涼爽為由邀女下士到寢室午休，趁機摸胸猥褻，隔月他利用她酒醉又將手伸入胸罩內撫摸她胸部，最高法院考量他賠償20萬元並達成和解，依乘機猥褻罪判刑1年4月，緩刑3年定讞。

林男在邀約女下士中午至其寢室午休，乘她睡著不知抗拒之際，以手撫摸她胸部；同年6月13日晚上7點，因同連之同袍退伍、晉陞，林與她及同袍20多人在營區外聚餐、飲酒，她因不勝酒力，已醉至需人攙扶、意識模糊之狀態，林示意其他同事駕車將她載返營區。

林男未讓她在靠營區大門較近之女官寢室大樓下車返回寢室，也未依當日值星官、女性排長兼任代理副連長指示，將她載至連隊辦公室，反將女下士載至其寢室所在之男性士官兵寢室大樓，利用她酒醉不知抗拒之際，將手伸入胸罩內撫摸她胸部。

台灣高等法院考量林男第一次猥褻行為後，猶不知警惕，竟於約一月後再犯第二次猥褻犯行，依現役軍人犯乘機猥褻罪半判刑1年4月，上訴後，最高法院考量他與被害人達成民事和解，判刑1年4月，緩刑3年，緩刑期內接受法治教育3場次確定。