育有3個女兒的小Ｓ常在臉書上分享家居生活，但實際上她卻為了小孩的教育問題相當苦惱，她與Ｓ媽在Podcast節目《老娘的老娘：小S和S媽的超展開對話》提到她不在意孩子成績好不好，只在乎小孩待人有沒有禮貌、懂不懂尊重人，所以她很氣許老三早上看到長輩都不打招呼，有次，老公問許老三「見到爸媽要說什麼？」沒想到許老三酷酷的回「Hello？」就連看到阿嬤也是一句「HI！」怎麼都學不會「爸爸早」、「媽媽早」、「阿嬤早」，Ｓ媽笑說小孩不懂人情世故，如果硬逼她說，豈不成了應酬。

Ｓ媽以自己為例，小時候住在四合院裡，好多親戚，她其實搞不清楚誰是誰，每次長輩問「你怎麼都不打招呼」，她心裡都想：「我又不認識你是誰！」後來嫁到夫家，如果小孩回家沒有跟長輩問好，爺爺會說：「這誰家的孩子？都沒叫人！」小孩就必須出去，再進家門一次、一一問好，因此小S三姊妹才養成打招呼的好習慣。

小S也認為小孩都很懂察言觀色，好比她一直叫小孩收拾房間，但小孩理都不理，而老公Mike講一句「怎麼這麼亂」，女兒們就在3分鐘內把房間收拾得像剛剛裝潢好一樣乾淨漂亮，讓她大呼不公平。Ｓ媽冷不防說，爸媽就是一個白臉一個黑臉，好比以前小Ｓ裝病不想上學，Ｓ媽理都不理，直接趕她出門；但徐爸爸聽到女兒咳嗽，就問怎麼了？小Ｓ立刻說病了想請假在家，爸爸直接簽請假單。Ｓ媽說，「小孩都是小滑頭，從小練習演技，演得真好！」

小Ｓ還提到有一回她發現老大、老二在家上畫畫課態度散漫，她勸了幾次都無效，當場氣到哭，要2人下跪認錯，她心裡也只想試試看女兒會怎麼反應，沒想到2個女兒真的當場跪下來，小Ｓ頓時慌了手腳，連忙扶她們說，「快起來！媽媽還是愛你們的。」3人相擁大哭和解收場。

另外，小Ｓ也擔心許老三不懂如何跟旁人聊天，不管親戚問她什麼問題，她都不回答；Ｓ媽勸她放輕鬆，可能許老三是覺得跟對方不太熟，因為小孩不是因為你的身份是親人，就會自然產生互動。Ｓ媽建議想要姊妹感情好，乾脆房子只開放一半，全家擠在一起住，必須學會合作，姐妹感情就好了！小Ｓ也想起小時候家裡只有一台冷氣，夏天太熱，三姐妹都擠到爸爸媽媽房裡打地鋪的往事，難怪姐妹到現在還喜歡黏在一起。《老娘的老娘》相關節目請上SoundOn與MyMusic收聽。