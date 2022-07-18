棒籃雙棲的啦啦隊女神壯壯（沈立心）外型甜美亮眼，還擁有性感惹火的S身材曲線，受到許多粉絲追捧，人氣居高不下。近期她將推出個人寫真集，不時便會在社群媒體上搶先釋出辣照讓大家一飽眼福。16日她上傳多張潛水照，身穿黑色深V高衩泳裝，姣好身材全被看光，再次令粉絲心動不已。

壯壯一共分享了3張潛水美照，只見她穿著黑色性感泳裝，深V設計大方展現傲人上圍，豐滿的車頭燈幾乎要從緊身泳衣中彈出，令人看了鼻血直流。壯壯化身海洋裡的美人魚，時而仰式、時而自由式，都能見到她上下W曲線，同時還擺出撩人姿勢緩緩向鏡頭游來，她笑說自己是「悠游大海的一顆桃」，同時也透露拍攝寫真集的幕後花絮，「出版社說，這是他們有史以來真的拍過最上山下海的寫真集了。」讓不少人超級期待即將出版的寫真集裡都收錄了哪些內容。貼文一出，也吸引粉絲留言，直呼壯壯實在太漂亮，「有生之年看得到壯壯下海，值得了。」、「這樣沒有支持一本怎麼行！」啦啦隊女神的美貌再次驚豔眾人。

為了推出個人性感寫真，壯壯積極運動健身，不僅狠鏟5公斤瘦出健康火辣的窈窕體態，更特地前往墾丁、綠島取景拍攝，美景配美人。先前她曾爆料因為寫真集尺度太大，愛女心切的爸爸竟鬧脾氣下令「不准發」，好在經過多日的家庭革命抗戰，加上媽媽從旁協助，祭出名言「青春不要留白」，才終於度過壯爸這道難關，讓寫真集可以如期發行。粉絲得知後，也不禁開玩笑喊說：「謝謝岳母！」、「壯爸眼睛閉起來。」、「我的女神抗戰勝利帶來幸福給她的粉絲！」