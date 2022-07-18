台股在上周國安基金宣布護盤以來，日K連3紅，今早加權指數挑戰月線反壓，開高走高，開盤價為14589.1點，早盤最高價為14692.33點，上漲逾百點。盤中各類股以觀光族群上漲逾4個百分點最為亮眼，而題材股方面，「元宇宙」和「千金股」也都表現紅不讓。

今早觀光股包括六福(2705)、夏都(2722)、鳳凰(5706)、好樂迪(9943)、易飛網(2734)、富野(2736)、山富(2743)、五福(2745)、海灣(3252)、老爺知(5704)等都觸及漲停價。而在千金股方面，在國安基金宣布護盤後，台股千金股由「4千金」回升到「6千金」，力旺(3529)和祥碩(5269)該2檔個股是在713護盤後，才再重回千金懷抱。

國泰永續高股息ETF(00878)基金經理人游日傑表示，由於台灣外銷持續暢旺，6月出口金額為422億美元，年增15.2%，連24紅，已締造近10年來正成長最長週期，顯示台股基本面表現依舊穩健，加上國際股市近期有逐步回穩跡象，有望延續反彈結構。惟俄烏戰爭使全球通膨壓力升高，台灣6月通膨率升至3.59％，也創近14年最高，已連續4個月飆破3%。

游日傑表示，國安基金雖宣布進場護盤，但美國7月13日公布6月通膨數據，CPI年增率攀升至9.1％，若通膨持續居高不下，有可能強化聯準會在本月繼續大幅升息的決心，現階段至聯準會升息前，仍可多關注於價值型標的；中長線來看，台股本益比已低加上企業獲利仍具支撐，預期在震盪後台股下半年可逐步止穩。

永豐投顧分析，台股上市櫃公司累積前6月營收年增11％，其實營運績效頗佳，只是礙於美股拖累，股價嚴重修正，預期國安基金在利空環繞下，以守勢為主，萬四為護盤重要關卡，展望7月最後一週美國科技股公布財報，後續展望是否下修仍待觀察，加上7月27日、28日分別為美國FOMC會議召開及公布2Q GDP，故預期本週投資人採觀望態度，指數空間為14,000～14,900。