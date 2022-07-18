最近，美國財政部長葉倫在就任後首度來訪亞洲地區，這段時間除了已經去過日本，還有參加過在印尼峇厘島所舉行的G20財長會議，在返回美國之前，韓國將是葉倫最後一個要走訪國家。

葉倫表定19日將拜會韓國總統尹錫悅，以及多位當地政府要員，包括財長以及央行行長。美國財政部表示，耶倫在首爾訪問期間，將繼續推動限制俄羅斯原油定價的最高天花板價。同時，也會討論利用友岸外包(friend-shoring)方式來解決全球供應鏈斷鏈問題。

在傳統離岸外包（offshoring）下，全球企業通常都會到成本低廉地區設廠生產，但礙於國際情勢變化多端，擔心供應鏈供貨不足更加惡化，故美國登高一呼，只把貿易活動鎖定在自己信賴國家之間，於是就產生這種友岸外包現象。

在葉倫停留韓國時，也會順道去參觀LG集團。LG財閥旗下全球第2大電池大廠LG Energy Solution，因韓元走貶，美國通膨益加惡化，在投資成本大增下，6月底傳出赴美投資可能生變消息。

葉倫在訪韓後，預計也將發布與韓國等一些結盟夥伴關係國，彼此建立更為緊實的供應鏈網路，以減緩通膨壓力，還有抑制美國大漲物價等談話。7月初，當葉倫造訪日本時，曾因安倍意外遇刺，進而取消部分當地行程插曲。