遠東商銀Bankee社群銀行幫助年輕世代把社群變財富，「Bankee社群大亨」徵稿活動回響熱烈，2周內活動網站已湧入35萬人次參與，超過六成參與的流量，都是來自社群分享，獲得最高票支持的投稿者，已於2周內號召超過2,000名親友聲援，充分發揮個人強大社群力，體現Bankee社群銀行的社群變現精神。

遠東商銀表示，為鼓勵更多民眾一起來當「Bankee社群大亨」，該行加碼Line Points 1萬點贈獎，歡迎還沒加入抽獎行列的民眾，快把親朋好友通通揪起來，一起抽現金，一起當Bankee社群大亨。且7月31日前，至「Bankee社群大亨」網頁活動頁面留言「成為富翁後，最想做的事」，留言成功就能參加贈獎。

遠東商銀指出，包括受別人按讚支持夢想，或按讚支持別人的夢想，雙方都能增加一次贈獎機會，天天抽現金，天天中現金，中獎機率為100％，參加贈獎機會無上限。從活動中「成為富翁後，最想做的事」留言投稿，可發現網友的願望五花八門。如「我想每天吃炸雞」、「拯救北極熊，買很冰塊給他們」、「成立基金會照顧弱勢團體」、「買周杰倫一小時」、「飛一趟長途飛機，感受什麼叫時差症」、「救援全台流浪貓」、「想買豪宅，躺在錢堆得床上睡覺」等有趣且富創意的投稿，可見年輕世代的夢想既實際又遠大還帶幽默感。

甚至有網友在網路上號召網友們組成「遠銀Bankee推薦碼互助（社群大亨）」互助會，目前互助會成員人數已破百，充分發揮社群力並將社群力應用到爐火純青，成為具有社群影響力的人。

遠東商銀說明，到Bankee社群銀行FB粉絲團「Bankee社群大亨 留言抽現金」貼文留言，再加碼抽價值新台幣2,620元的雙人西堤牛排套餐券。「Bankee社群大亨」抽現金還有兩周，建議快把親朋好友揪起來，每天揪、每天抽、每抽必中，中獎人在領取獎金時記得分享推薦碼給親友，推薦人與被推薦人都能獲Bankee數存帳戶6個月新台幣5萬元存款2.6％活存高利。

推薦人個人存款2.6％優惠利率額度最高達新台幣500萬元，約是一般活存利率的8倍，遠東商銀強調，在Bankee憑著社群力、數位力就能幫自己變現，目前已有超過2萬多家線上分行社群圈，每位線上分行經理社群圈主透過推薦分享機制紛紛成立自己線上分行社群圈，為自己長期、穩定創造額外被動收入。也是Bankee一直以來為年輕世代提供創造財富的機會，歡迎一同來體驗與Bankee共享、共好。