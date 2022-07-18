台積電財報調高獲利預期，雖帶動台股反彈，但美國公布6月消費者物價指數（CPI）年增率仍居高峰，7月底美聯準會（Fed）可能鷹派升息4碼（1碼是0.25個百分點），儘管龍頭股公布上調財測，但月底擴大升息一旦確定，台股仍可能隨美股震盪，投信建議短線審慎低接績優股。

富蘭克林華美高科技基金經理人郭修伸表示，美國CPI年增率再衝高，儘管市場認為這是近期最高數字，8月可望下降至8％，但顯示通膨問題仍在高點，令市場擔憂高通膨將使經濟成長趨緩。加拿大央行率先升息4碼，通常為G7成熟國家先行指標，市場也認為Fed將跟進升息4碼，月底股市仍可能波動再起，台股震盪難免。

郭修伸認為，台股這波拉回修正整理萬四的相對低點，由於市場缺乏利多，儘管國安基金進場護盤，但指數難V型反彈，要觀察Fed鷹派升息後，是否真的能順利抑制高通膨高物價。因美升息使資金回流，再造成新興市場國家資金流出，短線上台股又遇到財報公布期間，預料市場雜音較多，操作應相對審慎。

儘管台積電上修財報，但目前不論記憶體、面板、塑化類股仍下修下半年展望，因此下半年各族群次產業景氣仍有待確認，短線不應太積極躁進，不妨先觀察目前超跌的績優股，先低檔承接。

富蘭克林華美投信指出，台股看好產業仍以防禦性質為主，如軍工、醫療類或尋找低波動類股，因短期內資金移往美國，台股雖有國安基金進場，但V型反彈的機率偏低，現階段多數法人將持股部位降低，低檔承接績優股或防禦類股，降低投資組合波動度。

台股隨美股難脫震盪整理格局，建議以防禦型股票、電信公用事業、軍工、醫療類股為主，低檔承接績優股、少量布局，布局應降低波動審慎操作，或利用台股基金定期定額，採中長期投資策略。