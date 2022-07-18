民進黨台北市長參選人陳時中出版新書自爆申請綠卡過程，對此，民進黨立院黨團幹事長鄭運鵬今（18日）表示，陳時中最後選擇留在台灣，當時未滿20歲，可以有照顧台灣、守護台灣、照顧自己國家的觀念，對於一個未滿20歲的人而言是相當不容易的，跟選舉無關，「寫出來只是讓大家更認識陳時中。」

鄭運鵬表示，陳時中過去那段時間曾經申請過綠卡，在書中很誠實公開，這是很不錯的！不覺得與選舉有關，至少那個時代1971年台灣退出聯合國之後，有很長一段時間有能力的人都往其他國家跑，尤其是往美國。

他說，當時可能陳時中家族有這樣的規畫，但陳選擇留在台灣，應該會認為當時的決定是很光榮的，大家要思考一下，陳時中當時未滿20歲，可以有照顧台灣、守護台灣、照顧自己國家的觀念，對於一個未滿20歲的人而言是相當不容易的。

鄭運鵬認為，陳時中只想表達這樣的人格特質，所以願意在第一線無論是食安或防疫工作，願意承受那麼大的壓力，把任務順利完成，這就是表現人格特質，跟選舉無關。他強調，陳時中不可能為了選舉回到18歲去做這樣的決定，這樣的過程對他而言是很難得的年輕資歷，這也是格特質之一，很能顧全大局、為眾人著想，這是從小被培養的人格，寫出來只是讓大家更認識陳時中。