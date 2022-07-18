美國參議院預計本周二（19日）表決眾所矚目的晶片法案，該項法案承諾最多520億美元（折合約新台幣1.56兆元）的晶片補貼及稅務優惠，藉此強化對抗大陸崛起的競爭力。然而美國眾議院議長南希裴洛西(Nancy Pelosi)的丈夫保羅裴洛西(Paul Pelosi)，卻被外媒踢爆在今年6月大買繪圖晶片大廠輝達（Nvidia）的股票，引發了外界質疑。

根據《華盛頓時報》報導，今年6月17日保羅裴洛西使用選擇權買進20萬股輝達股票，總價值介於100萬至500萬美元（折合約新台幣3020萬至1.5億）之間，同時間他出售1萬股Visa股票，以及50份蘋果看漲期權。

裴洛西和丈夫買進輝達的時機敏感，左翼智庫Public Citizen國會遊說家Craig Holman、美國南加州共和黨眾議員Ralph Norman揭批評，顯然裴洛西知道這項立法在參議院的時間安排。

裴洛西夫婦是投資高手，去年被爆出兩夫妻的股票投資報酬率56%，比股神巴菲特還厲害，同期間股神巴菲特的投資報酬率才26%。