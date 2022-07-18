日劇男神三浦春馬2020年7月18日在自宅輕生亡故，璀璨生命停留在30歲這一年，過世的消息至今都讓人難以相信，而更遺憾的是，他過世至今一直沒能入土為安，骨灰由生母保管著，今天(7/18)就是三浦春馬逝世滿2年的日子，終於傳來讓人欣慰的消息，其所屬公司表示，三浦春馬的骨灰已安葬在東京築地本願寺，粉絲可前往該寺本殿悼念。

三浦春馬過世後，傳出雙親因爭產問題，導致遲遲沒讓兒子的骨灰獲得安葬，之後又傳男神的財產由生母單獨繼承，骨灰也在生母那裡，而其母並未公開行蹤，因此粉絲悼念無門，只能到三浦春馬生前租屋處憑弔。

而三浦春馬離開人世後，其所屬經紀公司AMUSE為他設立了網站，持續分享相關消息，今天(7/18)AMUSE發表了聲明，透露已和三浦春馬的母親討論過，因感受到廣大粉絲對於偶像的思念，最終決定將三浦春馬的骨灰安葬在築地本願寺，其母吐露：「這是我現在能做到的事」。

三浦春馬所屬經紀公司AMUSE發布相關聲明，同時公開三浦母親的一封信。(翻攝自AMUSE官網)

隨著聲明，AMUSE同時公布了三浦母親的一封信，首先感謝粉絲們一直愛著兒子，從三浦春馬逝世至今2年時間，自己一邊感受到來自粉絲滿滿的愛，一邊向前邁進，對於許久沒能準備好讓眾人抒發思念的場所，感到相當難過，因此在迎向7/18三浦春馬逝世滿2週年的「回忌」，與其公司討論後，決定在築地本願寺納骨，「這是為了將他看得比什麼都重要的各位，如今我所能做的事了」。

三浦春馬的母親表示，衷心希望兒子永眠之地，能成為深愛他的大家都能感受到溫暖的地方，而她也坦言，自己至今仍天天懷抱不安度日，一來，粉絲思念著三浦春馬的心情，給了她力量，但是，卻也有著因為兒子離世而出現批評他的夥伴甚至作品的聲音，讓三浦的母親感到悲傷，盼眾人皆能平靜緬懷逝者，也請部分媒體別再給相關人士帶來傷害，官方聲明補充表示，希望前往築地本願寺悼念三浦春馬的人，可前往正殿參拜，並提醒該處不接受花及其他供品，請求眾人能遵守規則。

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