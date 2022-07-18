111學年陸生來台就讀碩博士班今天放榜，45校共錄取465人，較去年51校錄取706人減少241人，招生達成率為31％。陸生聯招會總幹事、南台科大副校長林志鴻表示，現跟大陸的對口單位已沒有任何溝通或協商，若兩岸關係未改善，未來招生狀況會更糟。

今年國內各大學預計招收陸生讀博士班名額為372人，但僅246人次報名，最後29校錄取155人，比去年33校錄取156人少1人，今年缺額有217人；碩士班預計招生名額1128人，有593人次報名，最後有39校錄取310人，較去年46校錄取550人少了240人，今年缺額818人。

今年招到最多陸生讀碩博士班以台大78人最多，次依序為清大64人、陽明交大40人、政大33人、台師大32人、輔大30人、成大26人、台藝大21人、北科大18人、世新15人及台科大12人。

陸生聯招會表示，今年在台就讀學士班（包括二年制學士班）的大陸籍應屆畢業生約881人，約3成7、共327人報名碩士班，有302人獲錄取；碩士應屆畢業生約1200人，報名博士班共157人，約1成3，有150人獲錄取。

由於今年仍僅限在台陸生報名，經統計錄取學生主要來自以下各校：輔大27人，接下來是淡江23人、逢甲21人、文化大學20人、台大18人、東海18人、台師大17人、清大16人、銘傳16人、靜宜15人。

至於陸生錄取校系學類分類則以軟體及應用的開發與分析學類41人最多、其次是時尚、室內設計及工業設計學類37人、管理及行政學類 34人、新聞學及傳播相關學類31人、金融、銀行業及保險學類28人、本國語文學學類27人、電機與電子工程學類21人、視聽技術及媒體製作學類20人。

林志鴻表示，由於對岸不放人，今年只有在台的陸生畢業後可以報考碩博士班，因此招生達成率僅3成。現在陸聯會和大陸的對口單位雖然都還在，但已完全沒有聯絡，可說「水管還在，但水被關起來」，而如果兩岸關係未改善，最後一屆學士班陸生已經9月起升上大四，因為生源愈來愈少，預期我國未來招收陸生讀碩博士班的狀況還會更糟。