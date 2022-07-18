大陸國台辦18日在官方微博「國台辦發布」上發布《「九二共識」系列微講座》影片首集，表示將以微講座的形式，分享8個有關「九二共識」話題，希望讓兩岸民眾進一步增進對「九二共識」的了解，認識它的核心意涵。而第一集內容為「九二共識是如何達成的？」由大陸國台辦發言人馬曉光講述。

首集影片中，馬曉光提及堅持「九二共識」 、反對「台獨」，是兩岸關係和平發展的政治基礎。從民進黨2016年重新上台後，拒不承認「九二共識」及其核心意涵，否認兩岸同屬一個中國的根本性質，拋出一系列否定「九二共識」的謬論。

馬曉光指出，在兩岸通過努力之下，1987年底隔絕38年的狀態被打破，民間交往迅速過大，也延伸出需要透過兩岸協商的具體問題，並衝擊當時台灣不接觸、不談判、不妥協的「三不」政策。

而到1990年台灣成立海基會，負責與大陸方面聯繫協商處理涉及公權力的兩岸事務，大陸方面也於1991年成立海協會，以一個中國為基礎，被授權處理與海基會聯繫交往與商談。雙方在1992年10月底在香港進行工作性商談，海協會提出5種堅持一個中國的表述方案，海基會也拿出8種方案。

其中第8種、也就是口頭表述方案是，「在海峽兩岸共同努力謀求國家統一的過中，雙方雖均堅持一個中國的原則，但對於一個中國的含意、認知各有不同，並建議以口頭聲明方式各自表述。」

馬曉光表示，香港商談之後，1992年11月16日海峽會正式致函海基會，重申同意各自以口頭表述的方式，表明「海峽兩岸均堅持一個中國原則」的態度，並表示努力謀求國家統一，但在兩岸事務性商談中，不涉及一個中國的政治涵意。

馬曉光表示，該函件內容中，也以附件的方式將海基會在香港提出的第8種表述方案附在函後，作為雙方彼此接受的共識內容。隨後12月3日海基會回函，對此沒有表示異議。至此雙方都認為經過協商達成共識，也就是後來被稱之的「九二共識」。