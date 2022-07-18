民進黨台北市長參選人陳時中今接受廣播電台專訪指出，台北市長柯文哲在協調上可更精進，指柯稱別人沒有處理事情、要比拚誰比較厲害、認為別人應找他談等，事情當然就停下來，強調柯文哲是幫人家打分數，但他自己會去找人合作。

陳時中說，台北有很大進步空間，如危老、海砂屋等都是危險問題，進行速度很慢；捷運是有新的規劃在，但是行動都很慢，沒有去尋求合作之道，互相卸責、責備，速度就會慢，在協調上面可以更精進一點。

陳時中說，他與柯文哲基本認知跟角色不一樣，「柯文哲要幫人家打分數，我要找人家一起合作」。

陳時中表示，很多事情柯文哲說別人沒有處理，那為什麼不快一點去講，要比拚誰比較厲害，認為別人應找他談，若每件事都這樣，速度就慢，當然就停下來。

針對遭質疑對市政不嫻熟，陳時中坦言，在市政上面，他跟國民黨參選人蔣萬安一樣都不是很熟，在行政上當然比蔣萬安熟，畢竟他當過部長、次長、副署長，黃珊珊對市政相當熟，因為議員做很久。

但陳時中強調，這種東西是個性，他在當部長就已經被人家講過，牙科出身的他其他怎麼會懂，本來就沒有人是全部都懂，而是看怎麼用人、眼光正確不正確、方向對不對，給人家尊重，讓大家一起死心踏地拚命。

柯文哲稱2年才能了解市政，陳時中說，沒有善用人才，可能2年或8年都弄不熟，「全部每一條都讀完不可能」，重點是有沒有辦法信任人，人家服不服你，是看格局、待人之道，「那都講假的，什麼人對每件事情都懂？」

陳舉例，他不認識里長，但若里長找他，他會尊重並找人來開會解決，不管是當政務官、市長，執行的人要知人善任，展現高度使人信服、待人以誠，他們能力就會發揮出來。

九合一選舉台北市陳時中柯文哲市政