面對全球高通膨態勢居高不下，北京清華大學中國經濟思想與實踐研究院院長李稻葵表示，高通膨的態勢在已發展國家將會持續相當長時間，中國當前應該藉由抓穩宏觀貨幣政策、投資基礎建設與刺激產業投資等作法來應對，更重要的是重新激發民營企業投資與發展信心，修好政府與市場經濟學這門課。

李稻葵日前在「2022宏觀形勢年度論壇─夏季年會」上指出，包含美國、歐洲和日本在內的全球主要央行會加息，收緊貨幣政策，但這次力度會相對溫和。因此，高通膨的態勢在已發展國家可能會延續相當長的時間，不會像1980年代雷根時期那樣快速抑制住。

他提醒，到了今年年底的時候，美國或其他西方國家可能會炒作一個話題：儘管今年中國的增長速度超過美國，但以美元計價的中國經濟總規模與美國的差距可能會拉大。

面對外部環境的劇變，李稻葵認為，中國應該三管齊下來應對當下的困難。首先是抓穩宏觀政策與貨幣政策繼續發力；由經濟碰到下行壓力，因此很多企業，包括房地產開發企業遇到流動性困難，在這種情況下，擴張型貨幣政策反而是穩定性政策。今年的貨幣政策導向是用擴張來求穩定，防止地產企業和其他行業大型企業的財務困難傳遞，而非大水漫灌。

其次是投資和產業。李稻葵觀察，與與2008年和2009年不同，這一輪基建擴張和社會經濟發展契合得比較好。大陸基建現狀很有意思：經濟越發達的地區基建越缺。因此，這一輪的基建許多是已發展地區的基建。

他還稱，接著是產業投資。這一輪投能源，包含風電、大陽能在內的新能源。民營投資現在不進來沒關係，以後可以轉讓給他們，未來碳排放一定是統一大市場，絕對不會各自為政。只要建立統一大市場，碳的價格會上來，碳排放價格會上來，煤炭石油燃燒的價格會上來，就會凸顯出大陽能等商業回報性。

此外，李稻葵強調，抓好經濟方面改革抓手，即要調動社會各個方面的積極性。第一是企業家，尤其是民營企業家。。之前對網絡平台的監管，讓很多民營企業家的積極性受到了挫傷。因此，我們要想方設法恢復他們投資和發展的信心。再者是掌控經濟決策的政府的工作人員。

李稻葵呼籲，面對當下百年未有之大變局和百年大疫情，中國不僅要搞好宏觀政策和投資，更重要的是要認認真真地重塑我們改革的機制，其中非常重要的一點是重修政府與市場經濟學。