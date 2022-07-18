昨(17)日下午4時許，有3名男子在淡水河出海口附近從事風箏衝浪運動，結果遭海流帶到外海，淡水海巡發現後立刻偕同消防隊、淡水水上救生協會等單位偕同救援，所幸3人救回岸上後無生命危險。

海巡署北部分署第八岸巡隊淡水第二漁港安檢所昨天有人員執行守望勤務時，發現3名從事風箏衝浪活動的民眾，疑似風浪過大從淡水河口飄至沙崙外海，立即派遣備勤人員前往救援，並同步通報第三巡防區指揮部、新北市政府消防局滬尾消防分隊及淡水水上救生協會協處救援。

第三巡防區指揮部獲報後，隨即指揮第二三岸巡中隊第一機動巡邏站前往救援，海巡人員駕駛救生艇，攜帶拋繩槍、救生圈等裝備前往救援，與淡水水上救生協會人員合力將3名待援民眾救援上船後帶回淡二漁港，所幸經滬尾消防分隊人員檢視3名民眾意識清醒，無需送醫救治。

第八岸巡隊表示，海巡署秉持「人溺己溺」的精神，平日除堅守崗位外，民眾如遇港區或岸際有緊急救事件，可撥打海巡署「118」服務專線，海巡署將立即前往及提供必要協助，爭取黄金救援時間。