一名人妻擅自將先生的哥吉拉公仔，轉送給娘家親戚小孩，先生因此氣到要離婚，引發網友熱議，新生代導演李又宗表示，事件中的妻子已經被先生下離婚通牒了，還耐心地回覆網友留言，並分享連續性完整對話，行為有違正常人反應，認為根本是故意引戰，「事件越來越讓我感到不對勁」，他質疑是幻想文，「若事件真的是寫手操盤，那真的是高竿的操作」。

李又宗今（18）日於個人臉書指出，哥吉拉事件讓他覺得越來越不對勁，有種事主想要引戰的感覺，在事件中看到妻子用各種花式回覆，還分享連續性的對話截圖，「讓我有違反網路生態的感覺」，因為訴諸輿論會激怒另一半，通常會讓事情變得更糟，且夫妻倆都鬧到離婚了，回覆網友留言絕對不是優先選項，應是儘快讓另一半消氣。

李又宗表示，一般人碰到網路炎上時，下意識會對輿論感到懼怕，有的還會刪文或不再做回應，但事件中的人妻卻展現強大心臟，對網友各種攻擊耐心說明，這是非常違反人性的，因此整件事可能根本是幻想文。

李又宗說，因為情緒就是流量， 這次哥吉拉事件，和過去日本鐵道迷收藏模型被妻子丟掉的案例相似，再套上夫妻相處、婆媳關係等題材，很容易引起共鳴，「若事件真的是寫手操盤，那真的是高竿的操作」。