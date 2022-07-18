網通族群為近期台股熱點之一，主要動能維繫在主晶片的缺貨舒緩、5G基礎建設潮、低軌衛星等題材，其實不僅如此，5G時代的O-RAN(OPEN RAN)商機亦為台系網通廠的一大利多，法人看好，在諸多資安考量下，台系網通與設備商，可望於2022年受惠O-RAN轉單效應。

由於Open RAN聯盟目標希望能夠在Open RAN生態體系中，為電信營運商提供4G、5G網路RU設備，而新一代的RU支援O-RAN聯盟的分散式架構，能夠讓電信系統營運商提高部署彈性，降低部署成本，預期將成為網通與系統業者長線成長動能。

樂天電信為全球第一個採虛擬化無線接取網路(vRAN或稱O-RAN)的行動寬頻網路營運商，樂天建置的5G專網，初期先降低硬體設備採購成本30%，最終更希望維護成本可降低70%，因此，樂天電信找上台廠的廣達、智邦(2345)、中磊(5388)、立端(6245)、台揚(2314)等廠商合作，廣達負責代工供應5G專網場域內的伺服器，智邦供應其高階100G交換器、中磊(5388)供應其Small Cell(小型基地台)、台揚供應5G基地台的 RRH(Remote Radio Head)、廣達(2382)又再發包SD-WAN資安產品給立端與瑞祺電(6416)等廠商，在OpenRAN 5G專網架構之下，電信運營商(Service Provider)角色更顯重要，與Servive Provider關係密切之台系網通廠商成為趨勢受惠業者。

法人表示，觀察Amazon(AWS Ground Station)、 Microsoft等ISP業者，欲建置5G O-RAN之資料中心，對於台廠隱含之市場商機為5G O-RAN開放式架構，提供類似台揚、和碩(4938)、光寶科(2301)等傳統EMS業者轉型為5G O-RAN ODM/JDM商業模式，可望帶動毛利率顯著提升，可望為台灣電子下游代工企業轉型迎來5G O-RAN之資料中心與衛星通訊補強新契機。

台灣廠商受益於5G O-RAN開放架構，服務運營業者可根據自身需求彈性訂製CU、DU、RU 整合型組合方案，或者，以昇達科角色則供應RRH蛋型天線、多工器、濾波器等RF元件，預期將帶動毛利率持續好轉。此外，供應鏈指出，在諸多資安考量下，台系網通與設備商，可望於2022年受惠O-RAN轉單效應。