在台積電(2330)及光學股帶領下，台股上周反彈0.6％，不過，外資仍站在賣方，主要買進長榮集團股、電信股，調節金融股。

根據台灣證券交易所統計，上周外資在集中市場賣超金額為170.36億元，累計今年年初至7月15日止，外資累計賣超為9,720.20億元。外資總持有股票市值為18兆4,815.48億元新台幣，占全體上市股票市值的40.77％，較7月8日的18兆724.09億元增加4,091.39億元。

個股買賣超部分，外資上周買超最多的一檔是長榮航(2618)，買超35,309張；中華電(2412)、遠傳(4904)分居第二及第四大，張數分別為21,402張及11,425張，長榮(2603)、陽明(2609)買超張數排名第三及第八，買超張數分別為17,445張及7,219張。

賣超方面，外資賣超前三大分別為中信金(2891)、中鋼(2002)及玉山金(2884)，張數分別為55,937張、43,989張及43,030張。此外，台新金(2887)、開發金(2883)、富邦金(2881)、新光金(2888)及兆豐金(2886)賣超張數都擠進外資賣超前十大個股，金融股成為外資主要提款對象。