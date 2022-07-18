在大型類股上漲帶動下，韓股18日開高後震盪走高，目前在2,364.59點，漲33.61點或1.44%。同時，韓元似乎止貶也出現走升現象。

韓國政府表示，為避免利率上升造成償還房貸時負擔更大，初步同意部分較低的房價可使用固定利率來還貸款。從9月開始，擁有房價在4億韓元，約30多萬美元以下的韓國民眾，可用4%左右固定利率來還房貸。

美國財長葉倫表定19日將拜會韓國總統尹錫悅，以及多位當地政府要員，包括財長以及央行行長。同時，在葉倫停留韓國時，也會順道去參觀LG集團。LG財閥旗下全球第2大電池大廠LG Energy Solution，因韓元走貶，美國通膨益加惡化，在投資成本大增下，6月底傳出赴美投資可能生變消息。

大型類股受到市場青睞，三星電子漲2%，SK海力士漲2.84%，季報財測樂觀的現代汽車漲0.82%，起亞漲1.01%，Naver漲5.41%，Kakao漲3.71%，KB金融集團漲4.99%，新韓金融集團也漲4.34%。

不過，生醫股卻疲弱，三星生物製藥跌1.1%，大藥廠Celltrion也跌2.68%。另外，電池業者中LG Energy Solution跌2.38%，三星SDI也跌0.91%。

韓元兌一美元在1,317.30附近，韓元升8.68元。