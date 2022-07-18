2022年第2次全國青少年羽球分齡排名賽順利落幕，博愛國中學生黃子源、龔嘉誼榮獲U15混合雙打組冠軍，並入選亞洲青少年羽球錦標賽代表隊選手、中華民國羽球協會上、下半年度潛力優秀選手。兩人從小學3年級開始打羽球，後被教練陳政雄網羅，加入博愛國中羽球隊，此次奪金後，8月中旬將參加培訓，預計將代表國家，參加在韓國舉辦的亞洲青少年羽球錦標賽。

黃子源、龔嘉誼均為8年級學生，對羽球有濃厚的興趣、也很有熱忱，平時認真參與訓練、學習速度也很快，兩人都自新社國小3年級開始打羽球，加入博愛國中羽球隊後，在今年組成混合雙打組，日前參加第2次全國青少年羽球分齡排名賽，更是一舉奪金。

此次黃子源、龔嘉誼在U15混合雙打組打出金牌佳績，師徒雖然都很滿意，但也都不敢大意，尤其在後續的全國中等學校運動會中，獲得第5名的成績，陳政雄認為可以再接再厲。縣長楊文科表示，竹縣明年將主辦全中運，期許地主選手可以將獎牌留在新竹縣。

博愛國中羽球隊成軍僅3年，共有4面球網、20名成員，陳政雄表示，選手訓練十分刻苦，平常周一到周六都要在球場練習，周六更要花費一整天時間，比賽前的周日也需要全天苦練，所幸選手及家長都全心支持，栽培選手不遺餘力。

博愛國中全力推動羽球發展，校長郭雅玲不僅協助羽球隊爭取基金會贊助，協助申請經費、購買訓練器材，以提升訓練環境，讓教練跟選手能全力專心訓練。郭雅玲表示，很感謝勇源基金會、大硯建設每年贊助訓練經費，勇源青年球團也提供訓練資源及優秀選手贊助合約，還有體育品牌李寧提供選手舒適的比賽裝備，縣府也補助參賽費用，讓博愛國中羽球選手得以在全國賽事中逐漸嶄露頭角。