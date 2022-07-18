由美國前國防部長艾斯培率領的「大西洋理事會」訪問團今天抵達台灣，展開為期3天的訪問行程。蔡英文總統預計19日上午在總統府接見訪問團。總統府期盼透過此行交流，深化美國及歐洲對台灣的支持、深化國際民主夥伴的合作，並為強化全球民主韌性共同努力。

「大西洋理事會」是美國華府對於跨大西洋政策研究的重要智庫，此行由艾斯培率團，團員包括義大利前總統外交顧問史德方尼尼及大西洋理事會資深副會長博貝利等人。

訪問團今天抵達台灣，展開至7月21日，為期3天的訪問行程。總統府發言人張惇涵表示，總統府除表達誠摯歡迎外，蔡總統也將在7月19日上午於總統府接見訪問團。這也是自蔡總統就任以來，繼2016年、2017年、2018年後，「大西洋理事會」第4次組團訪台。

張惇涵說明，此次訪團中，艾斯培及博貝利皆曾造訪台灣。艾斯培擔任美國國防長任內，多次公開表達對民主台灣的支持，卸任後也持續高度關注台海及區域的和平穩定，是台灣的重要國際友人。總統府期盼透過此行交流，深化美國及歐洲對台灣的支持、深化國際民主夥伴的合作，並為強化全球民主韌性共同努力。