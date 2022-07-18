隨著全球國境解封，各項經貿專業展回歸實體，外貿協會高層人事與對外派駐高管人令亦將啟動；貿協28日董事會預計通過，現任祕書長林芳苗月底退休，遺缺將由副秘書長王熙蒙接任。

此外，貿協多處派駐外站高管亦有大調動；包括今年初人令已下的行政處長吳春見將調任波蘭華沙台貿中心主任，負責波蘭、愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛、捷克等五國經貿推廣，由於2月底爆發俄烏戰，延遲至八月履新，行政處長遺缺由雅加達台貿中心主任林立凱接任，另東京事務所長陳英顯亦將回台擔任研考委員，遺缺由產業處副處長鄧之誠接任等。