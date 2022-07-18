貿協祕書長林芳苗月底退休 王熙蒙將接任 11:332022/07/18 工商 李麗滿 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 隨著全球國境解封，各項經貿專業展回歸實體，外貿協會高層人事與對外派駐高管人令亦將啟動；貿協28日董事會預計通過，現任祕書長林芳苗月底退休，遺缺將由副秘書長王熙蒙接任。 此外，貿協多處派駐外站高管亦有大調動；包括今年初人令已下的行政處長吳春見將調任波蘭華沙台貿中心主任，負責波蘭、愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛、捷克等五國經貿推廣，由於2月底爆發俄烏戰，延遲至八月履新，行政處長遺缺由雅加達台貿中心主任林立凱接任，另東京事務所長陳英顯亦將回台擔任研考委員，遺缺由產業處副處長鄧之誠接任等。 #全球 #貿協 #接任 #林芳苗 #王熙蒙 也許您會感興趣 其他人正在看 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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