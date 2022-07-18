高雄市長陳其邁（右二）18日出席岡山社宅大鵬九村動土典禮，他上香祈福動工順利，高雄市議會副議長陸淑美（前右）等人陪同。（林瑞益攝）

柯志恩批選舉才跑宮廟踩點拔樁 陳其邁回應了

國民黨高雄市長參選人柯志恩提出市長陳其邁只有在選舉時才跑宮廟，陳其邁18日出席岡山區大鵬九村社會住宅動土時說，今天關心社會住宅動工，市民有需要的地方，就是服務要到的地方，兩年拚四年，努力拚市政，全力解決民眾的問題。

除陳其邁外，民進黨立委邱志偉也對此表示，請柯志恩在批評別人前請先做好功課，陳其邁上任以來就很支持地方的宮廟活動，平日就會對高雄38區民眾噓寒問暖，絕對不是到了宮廟才去採點。

邱志偉請柯志恩多了解地方狀況、了解市長平日的行程，否則會貽笑大方，如果對市長平日要做什麼都不了解，對於要擔任市長會令人產生疑慮。

至於岡山社宅部分，陳其邁說，將擴大住宅補貼，即日起至八月底，高雄市擴大租金補貼辦理，希望能嘉惠青年、育兒與弱勢民眾申請租金補貼，平均每戶一人的所得在5萬元以下都可以適用並提出申請，經費在今年10月就會撥款入民眾帳戶。