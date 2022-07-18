【旅奇傳媒/編輯部整理】暑假何處去？花蓮客庄好康活動報您知！2022客鼓鳴心縱谷客韻季—光彩客庄系列活動將於7月16日起至8月7日止，每週六、日晚上7點至9點於瑞穗天合國際觀光酒店熱鬧登場。節目內容精彩豐富，有特別以花蓮客家人篳路藍縷遷徙到此定居的故事，由在地社團及富源地區學習鼓藝的學子們量身定製的精彩定目劇，帶來一連串精彩表演！

2022客鼓鳴心縱谷客韻季—光彩客庄系列活動，7/16～8/7每週六、日於瑞穗天合國際觀光酒店熱鬧登場。 圖：花蓮縣政府客家事務處／提供

花蓮縣長徐榛蔚表示，美好的文化都串連在縱谷裡面，東台灣是由多元族群融合的部落和客庄組成，花蓮的觀光活動有山、有海、有聚落，飽含豐富的文化底蘊與美不勝收的山海風光。2022縱谷客韻季系列活動特別與天成飯店集團合作，移到天合國際觀光酒店戶外廣場舉辦，藉由合作將活動推廣至來本地旅遊的國際觀光客群中，俾利提升活動能見度。

今年暑假的縱谷客家活動，是秉持著「慢•精品•花蓮」的精神重新規劃設計的內容，值得細細品味，瑞穗天合酒店除了提供美麗寬敞的場地，在每場次活動結束後加碼煙火秀，讓參與鄉親可以在具有歐風城堡莊園的環境中，欣賞精彩多元的表演及炫麗煙火秀；飯店還在活動期間配合推出客家開運養生料理餐點，由在花蓮行醫30年經驗的著名邱垂從中醫師熱情推薦！

定目劇表演融合花蓮客家人胼手胝足刻苦耐勞、敬天惜福的傳承精神。 圖：花蓮縣政府客家事務處／提供

為提升鼓王爭霸戰活動在瑞穗富源地區打下的鼓藝文化，今年特別安排為在地學子量身打造的定目劇表演，也是本次活動重點特色之一，以傳統及現代流行歌謠、舞蹈及鼓樂，融合在地文化、歷史背景及地理景觀，展現出客家人飄洋過海來到後山，篳路藍縷開山耕田以建立家園的過程，以及思鄉情濃時咚咚尬響慰藉鄉愁的鼓陣傳統。劇情將以世代花蓮客家人胼手胝足刻苦耐勞、敬天惜福的傳承，以舞蹈、鼓樂的方式來呈現客家情深的表演。

活動期間瑞穗鄉農會也特別配合在現場展售當地最新鮮的農特產品，讓鄉親們在活動現場不僅可以欣賞精彩演出，還能夠與家人一同逛市集，非常歡迎全國的鄉親在暑假期間來體驗縱谷客庄獨特的風情，並帶些花蓮特有的伴手禮回去與親友們分享。

活動中只要至活動臉書專頁指定貼文按讚後，於下方留言處貼上活動精彩照片，就有機會獲得限量精美小禮物，每場次都有摸彩活動等多項好康喔！摸彩獎品包含50吋液晶電視、氣炸鍋、隨行果汁機及按摩槍等多項大獎（每場次摸彩品獎項皆不同)，好看、好吃、好玩又有摸彩活動，今年盛夏千萬別錯過「2022客鼓鳴心縱谷客韻季—光彩客庄系列活動」！

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