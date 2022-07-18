【旅奇傳媒/編輯部整理】每年暑假最夯的生態旅遊活動-西拉雅「蝴蝶遊樂園」活動開跑囉！夏天是賞蝶的季節，交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處在關子嶺嶺頂公園為喜歡自然生態的大小朋友們準備了蝴蝶生態學習之旅-蝴蝶遊樂園，歡迎大手牽小手一起來關子嶺嶺頂公園賞蝶、泡湯、玩遊戲、認識蝴蝶生態及感受蝴蝶魅力。

紫斑蝶標放體驗活動。 圖：西拉雅國家風景區管理處／提供

西拉雅國家風景區管理處表示，疫情逐漸舒緩，今年恢復在關子嶺嶺頂公園舉辦每年暑假最受歡迎的蝴蝶遊樂園。本次活動期間為7/16～8/14每週六、日上午9:30至下午3:00，活動完全免費民眾皆可自由參加，除了有專業的老師為您解說蝴蝶及幼蟲的小秘密外，還可以玩闖關遊戲領取紀念品。活動開始日當天也將邀請小小解說員共同於嶺頂公園種植250棵蜜源植物，營造適合蝴蝶成長的棲息地。

另外為了讓民眾更了解「公民科學家」活動，在每個活動日都有2場「紫斑蝶標放體驗」課程（需預約報名，課程約1.5小時），由老師分享紫斑蝶生態及在老師的指導下讓民眾體驗標放程序，了解標放的意義及科學數據的重要。期望有更多家庭加入公民科學的行列，可以收集到更多的標放資料，找出紫斑蝶遷移路徑解開蝶道之謎，創造紫斑蝶生態永續的友善環境。

小小解說員植栽活動。 圖：西拉雅國家風景區管理處／提供

西拉雅國家風景區管理處處長徐振能表示，民眾只要在活動時間內到現場皆可免費參加闖關遊戲，另為考量體驗課程品質，紫斑蝶標放體驗課程每個活動日共2場次（上午9:30及10:10各1場），每場次限量30人，於活動當週三上午9:00開放網路報名，報名額滿為止，有興趣的大小朋友可在規定的時間趕快上網預約報名，另外如遇中央氣象局預告為大雨、豪雨以上等級或颱風來襲，則當日活動暫停一次。

可搭乘台灣好行關子嶺線來賞蝶泡湯吃美食。 圖：西拉雅國家風景區管理處／提供

今年的活動除了有專業的老師為您解說蝴蝶及幼蟲的小秘密及體驗課程外，西拉雅管理處也特別結合美雅家具觀光工廠推出優惠活動，只要至現場參加闖關活動的民眾，即可免費索取1張美雅家具觀光工廠免費入園劵，每場次限量100份，歡迎大家大手牽小手來關子嶺賞蝶、泡湯、玩遊戲、聽解說認識紫斑蝶外，還可以帶著孩子一起至美雅家具觀光工廠體驗木工DIY、品嚐美味餐飲！同時也鼓勵民眾搭乘「台灣好行-關子嶺線」前往活動現場，共同響應低碳旅遊。後續相關活動資訊請持續關注西拉雅國家風景區管理處網站或FB粉絲團。

「蝴蝶遊樂園」系列活動免費參加，有吃有玩還能認識蝴蝶生態。 圖：西拉雅國家風景區管理處／提供

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