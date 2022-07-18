每年6至7月為尖石水蜜桃產季，但今年收到梅雨影響，總產量大砍一半，加上疫情導致觀光客銳減，慘澹的銷量讓農友處境更是雪上加霜。為了不讓農友辛苦1整年的結晶付諸流水，尖石鄉公所在網路銷售平台推出滿額送好禮、抽Gogoro電動機車等活動增加誘因，盼外界能幫忙用新台幣下架水蜜桃，全力拯救尖石水蜜桃產業。

水蜜桃做為新竹縣內最知名農產品之一，鄉內許多部落小農皆仰賴今年這波產季果品銷售，以維持生計。尖石鄉公所表示，今年受梅雨季連綿不斷的雨勢影響，造成水蜜桃約5成農損，大幅影響產量。在銷售方面，尖石鄉觀光客源減少，網路平台銷售量疲軟，導致產季的水蜜桃難以銷售的困境，果農損失慘重。

縣長楊文科說，尖石鄉水蜜桃生長在1200公尺以上的高海拔、水質優、土壤肥沃、日夜溫差大並常瀰漫著霧水的環境，結出來的水蜜桃香氣芬芳、皮薄多汁又鮮甜的，栽植水蜜桃是一件辛苦、又耗成本的產業，歡迎民眾、公司團購，協助果農度過銷售困境。

「希望鄉親多加支持在地水蜜桃。」尖石鄉公所指出，今年網路銷售平台特別推出優惠活動，凡平台上訂購滿額就贈送限量精美小方巾，買10盒就送1盒12粒裝的水蜜桃禮盒，20盒以上的團購另有優惠，還有機會抽到Gogoro電動車，歡迎鄉親用行動支持農民，可用線上下單或採電話訂購，水蜜桃線上銷售平台https：／／www.nahuypeach.be／。

另外，為鼓勵民眾疫情舒緩來尖石一遊，公所也特別規畫尖石集點集章趣活動，在活動期間內至尖石鄉公所領取集章卡，前往活動精選尖石7大景點集滿3個章即可兌換限量隨行杯1只，歡迎民眾山上享受大自然吸收芬多精之餘，也能體驗尖石自然生態、人文意義之旅。