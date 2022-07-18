A股三大指數18日走勢分化，三大指數開盤同步走升，之後深成指和創業板由升轉跌。

上證指數開盤報3,235點，升7點或0.22％；截至10點20分，報3,242.17點，升14.11點或0.44％。

深成指開盤報12,456點，升45點或0.36％；現報12,316.47點，由升轉跌94.54點，跌幅0.76％。

滬深300指數開盤報4,262點，升13點或0.32％；現報4,235.79點，跌12.74點，跌幅0.3％。

創業板指數開盤報2,778點，升17點或0.65％；現報2,737.08點，跌23.42點，跌幅0.85％。

概念股方面，券商股異動拉升，國盛金控漲停，湘財股份、華鑫股份、華西證券、東吳證券、國聯證券、西南證券、財達證券、華安證券等跟漲。

另外，基建股持續走強，包括成都路橋、中鋁國際、中設股份、瑞和股份漲停，新城市、華藍集團等漲超5％。