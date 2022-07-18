陳時中請辭衛福部長後，台北市長三腳督成形，國民黨立委江啟臣直言，現在已不能再迷思台北市是藍大於綠的地方，因台北市經過柯文哲近8年執政，以及2次總統大選洗牌，選民結構是有些改變，而若3方民調勢力均等，棄保操作較不易發生。

根據本報最新民調，在台北市長選舉主要參選人中，民進黨提名的陳時中支持度為24.2％，國民黨提名的蔣萬安23.9％，民眾黨支持的黃珊珊為22.2％，3人支持度的差距都在民調誤差範圍之內，三強鼎立，顯示選情緊繃，棄保效應將對選舉結果產生關鍵影響。

江啟臣指出，棄保在一定條件才可能發生，當三腳督不是呈現正三角，而第三方有非常弱勢的狀況，例如民調低於15至20％，棄保操作比較容易﹔但越是呈現「正三角」，3邊勢力均等或誤差範圍不大，各方都會拚命把自己的盤再變大，任何棄保操作都不容易發生，除非某候選人主張相對極端。

江啟臣認為，一般而言越傳統、年紀大的選民較容易發生棄保，現在年輕選民投票行為，不是爲某政黨輸贏，尤其是越在地選舉，年輕選民是因喜歡候選人而支持，不是以政黨輸贏做考量，因此越年輕的選民，棄保要操作越不容易，掌握越多年輕支持者的候選人，票比較不會跑。

江啟臣強調，台北市長選舉棄保的條件目前還看不出來，非常難評估，只能大致上從選民的投票行為和棄保行為去看，而民調要調查到對於候選人的支持，主要是來自政黨還是完全是對個人的支持，支持的原因是什麼？這才是影響最後是否棄保關鍵。

此外，對於台中選情，江啟臣表示，台中本身就是屬於「搖擺州」，代表選民的選舉投票行為是務實，相對理性，對候選人有自主獨立判斷標準，這對任何候選人，現任跟挑戰者都是壓力，完全要看表現，現任者就是看政績和施政作為、個人操守、團隊等，都是檢視目標。