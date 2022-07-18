最近爆紅的韓劇《非常律師禹英禑》，女主角禹英禑是一名有自閉症的天才律師，大多數的觀眾因為這名可愛又聰明的律師，對自閉症者有進一步的認識，也開始反思這個社會看待他們的眼光及態度，怎料原本深刻的寓意，卻在青少年之間激起了反效果。

(以下有劇透)在劇中禹英禑不斷被同學欺負，甚至流行起名為「喔，抱歉」的惡作劇，在欺負英禑的同學總是會在惡作劇後，無關緊要說著「喔，抱歉」。出腳絆倒英禑，讓英禑直接重重摔倒在走廊上，飯菜打翻到在身上禹英等。

被霸凌的劇情被也出現在現實生活中，南韓一名就讀國三的學生15日發文透露，「原本同學們都常說『你是智障嗎』、『這智障白癡』這類的話，但現在都說『你是禹英禑嗎』、『啊禹英禑智障』，明明戲劇主角是為了改善大眾對身障人士的眼光，結果主角名字卻被拿來這樣用，好難過」。

南韓國中生看完《非常律師禹英禑》反而還做出欺負身障者的行為。（圖／翻攝自南韓論壇）

不僅如此，在《非常律師禹英禑》開播後，另有網友提到自己妻子的學校也發生類似的事，校內有一名心智年齡較低且學習也不是那麼在行的身障生，下課時間都會有同學去跟那位身障生說「欸你學著跟禹英禑一樣啊」、「禹英禑這麼聰明，你為什麼不行」，出現這樣的欺負狀況讓人相當心痛。