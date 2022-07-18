無黨籍台南市長參選人商毓芳的第一項政見，就是要全區保留南山公墓，並定位為「台南美術館本館」。（洪榮志攝）

墓仔埔也敢去！具都市規畫專業的無黨籍台南市長參選人商毓芳，18日上午首度舉辦參選說明會時，刻意選在其曾祖母商許甘位於南山公墓的墳墓前。而她宣稱將參選市長，還提出她的第一項政見，就是要全區保留南山公墓，並定位為「台南美術館本館」。

商毓芳認為，廣達100公頃的南山公墓，全區保留做為「台南美術館本館」，係著眼於氣候變遷下，城市治理的專業考量。南山公墓已成為一個生態系，加上區內又有「永久駐館藝術家」洪通、陳玉峰等人的墳墓，如能透過發展文化經濟，打造成為台南的文創產業基地，將可藉由在地文化保存事業，創造至少3000個以上的在地就業機會。

據了解，商毓芳15日先在臉書宣布參選下屆台南市長後，今天正式舉行參選說明會，宣布參選動機及政見。目前除了商毓芳之外，民進黨已提名黃偉哲參選連任，國民黨也提名市議員謝龍介角逐，無黨籍的許忠信、林義豐亦相繼宣布參選，至少有5人將爭取台南市長的寶座。