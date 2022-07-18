近來氣溫飆高，民眾若來不及補充水分、造成排便困擾易有痔瘡困擾，直腸外科醫師表示，初期痔瘡有機會治癒，且方法不難，包括飲食、運動、如廁習慣等6種方式，其中一項「清水沖洗法」可在民眾肛門有緊急不適情況時，提供適時緩解。

不少民眾為痔瘡這隱疾所苦，佳思優醫美集團直腸外科醫師賴依伶表示，痔瘡是血管、軟組織自然老化的症狀，若症狀不嚴重，患者可藉由改善自身生活習慣，減緩甚至消除此困擾。初期痔瘡可透過6點自救方式達到改善。

1. 飲食管理：便秘是造成痔瘡的原因之一，平時應攝取充足水分與高纖蔬果及均衡飲食，並少吃油膩、油炸、酒與刺激性食物。

2. 溫水坐浴：肛門若有急性不適症狀時，溫水坐浴有助於緩解痔瘡靜脈叢淤堵，若不方便坐浴，可改為每次如廁後用蓮蓬頭沖洗肛門口。

3. 提肛運動：常做肛門收縮與放鬆的提肛運動，可促進肛門、直腸部位的血液回流，來緩解痔瘡症狀，女性還可順便改善漏尿問題，堪稱一舉兩得。

4. 改變姿勢：長期久坐或久站工作者，應養成定時走動習慣，以運動下半身肌肉。

5. 排便習慣：尊重自己的便意，若因擔心便祕而常蹲坐於馬桶醞釀排便，因需用力，更增加肛門持續受壓的時間，且如廁過程中勿看書或滑手機。

6. 便後清潔：排便後在以衛生紙輕柔點沾或沾清水方式清潔肛門口，可減緩便秘造成的腫痛感，另可用無添加酒精的溼式衛生紙加強潔淨肛門口，減少殘便滋生細菌而加劇肛門不適症狀。

賴依伶並強調，民眾勿有每日需排便一次的期待，有此心理壓力，若未能如願，反而加劇便秘、痔瘡等症狀。