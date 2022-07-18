民進黨新北市長參選人林佳龍昨（17）日表示，他認為侯市府在恩恩案上的處理有疏失，若當選新北市長，第一件想做的事就是公布所有相關資料，國民黨台北市議員參選人楊植斗對此忍不住怒罵，林佳龍身上揹著人命卻消費恩恩案，「真是噁心死了！」

楊植斗昨日在臉書提到，法院針對台鐵太魯閣號事故案6名被告，本月連續召開5次刑事審理庭，而律師，為了幫台鐵花蓮工務段被告撇清責任，竟主張國家運輸安全調查委員會的報告不適用在法庭上，讓罹難者家屬全都傻眼。

楊植斗表示，事發當時擔任交通部長的林佳龍，兩手一攤直接辭職，現在還想著台北選新北，「你可知道太魯閣事故的受害者裡頭，有多少是雙北市民？」他指出，就算林佳龍不參選，但面對律師莫名其妙的主張，再次於罹難者家屬的傷口上灑鹽，難道不該講句公道話嗎？

楊植斗說，林佳龍身上揹了多少人命，但當選第一件事卻是要消費恩恩案，「真是噁心死了！」