台中市無業黃姓婦人18日凌晨與友人在KTV歡唱喝酒後，駕駛小客車由四維街往林森路方向直行，行經西區三民路1段與自治街口，撞上2輛停放路邊車輛，黃婦嚇得停住，民眾聽到「碰」1聲巨響，見狀趕緊報案，警方趕抵，黃女經酒測值超標，依公共危險罪嫌移送；另有民眾向警方報案，自己停在市府路近光復路口的自小客車也被撞，警方不排除相關聯性，仍須車禍鑑定進一步釐清。

據警方調查，54歲黃姓婦人目前無業，今天凌晨4時許行經西區三民路一段與自治街口時，碰撞陳姓男子、陳姓女子停放路邊的2輛轎車，造成車損，警方獲報到場對黃婦進行酒測超標，當時車內無人，所幸無人受傷。

無獨有偶，警方又接獲，當天於市府路近光復路口、停放路邊1輛自小客車也傳出被撞，報案58歲蘇姓男車主指稱，他將車停放路邊，取車時卻發現自己的車疑似被人碰撞，但警方表示，必須調閱監視器釐清及車禍鑑定，以確認真正原因。

黃婦向警方供稱，當天在KTV小酌，事後獨自開車返家，黃婦當場經酒測值明顯超標，警以酒駕現行犯逮捕，至於碰撞2輛車，連帶負損害賠償責任；另1輛疑遭撞的自小客車，警方仍須確定是否與此案有關，進一步調查釐清，先將黃婦依公共危險罪嫌移送台中地檢署偵辦。

警方呼籲民眾，遵守交通安全規則，切勿心存僥倖，酒後不開車、開車不喝酒，警方對於酒駕者絕不寬貸、必定嚴辦，務必將酒駕者繩之以法，以維護市民生活環境。

★中時新聞網關心您：喝酒不開車，飲酒過量，有礙健康！