國考藝文走廊今起試營運 展示藝術作品為考生減壓。（考選部提供）

國考藝文走廊今起試營運 展示藝術作品為考生減壓。（考選部提供）

國考藝文走廊今起試營運 展示藝術作品為考生減壓。（考選部提供）

為了讓考生紓解緊張心情，也讓國家考場更具藝文氣息，考選部在國家考場建置的「國考藝文走廊」18日起試營運，此次以「國家考試巡禮」及「遇見藝術」兩大主題布展，除介紹各項國家考試，也展示書畫等藝術作品，將作為應考人及陪考人在考試期間減壓及舒緩情緒的空間。

國家考場自82年啟用，主要作為國家考試筆試、口試、實地測驗應試試場，全年舉辦約19項考試，另於非舉辦國考期間，開放供外界借用。考選部為提升服務品質及營造友善應試環境，近幾年逐步改善、更新考場空間環境。

考選部指出，此次在國家考場3樓建置的「國考藝文走廊」，主要藉由融合國考意象與人文藝術的雙向連結，不僅可作為減壓及舒緩情緒的空間，更是提供各界快速認識國家考試沿革及發展的捷徑。走廊為陪考人休息區整修而成，約60坪，可同時容納30人參觀。

試營運以「國家考試巡禮」及「遇見藝術」兩大主題布展，其中「國家考試巡禮」介紹國家考試，展示考試紀事剪影及各項國考物品，包含國家考試實地測驗成品、試卷樣態、身障輔助用品等；「遇見藝術」則展示書畫大師朱振南「師說」、「日升」、「無題」、「觀物之生」、「詠梅」及張敬「飛向標竿」等多項藝術畫作。

考選部表示，「師說」是朱振南特別為考選部書寫創作的作品，以10聯屏布局展現氣勢，再襯以象徵台灣精神的玉山淡彩掠影；「飛向標竿」作品是現任考選部長許舒翔的收藏，特別捐贈永久典藏，以祝福應考人實現夢想、金榜題名。