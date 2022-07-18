體育署加碼推出1000元動滋健身券30萬份，今上午10點開始登記，結果網站一開放就塞爆，點進去都顯示「無法打開網頁」，畫面遲遲跳不出來，或是網站跑超慢，網友們在PTT上紛紛砲轟「當機啦」、「進不去，原來我不孤單」。

上午十點開放1000元動滋健身登記卻大當機。（翻攝自動滋券網站）

體育署表示，本次動滋健身券採先登記後抽籤，只要去年（110年）9至10月間於振興五倍券平台勾選「動滋券」的民眾，無論是否中籤，都可在今天上午10點至20日晚上12點於動滋網登記，若超過30萬人登記則在22日上午10點抽籤決定，並公布抽籤結果，中籤民眾可於7月25日起領取動滋健身券至健身場館使用。

然而今天上午10點一開放動滋健身券登記，網站就塞爆，甚至出現「無法打開網頁」的畫面，讓網友在PTT罵翻，「根本進不去，什麼網站」、「當機啦」、「連不上去啊！外包大臣在幹嘛」、「進不去」、「欸不是說很爛不想抽的嗎，怎麼爆惹」。

還有人表示，「要之前有登記抽動滋券的這次才能登記抽籤，傻眼」、「除了發錢沒有別招了」、「之前一張券都沒搶到，是不會發給沒中過的人喔」。