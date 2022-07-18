國民黨新竹市長參選人林耕仁今天重申「舒適減壓，永續新竹」的主打政見，強調在此框架下，要將大家好的建議一一規畫成為可行、具體、有利新竹未來發展的政策。（陳育賢攝）

國民黨新竹市長參選人林耕仁18日持續勤走宮廟基層，除為民祈福之外，也重申「舒適減壓，永續新竹」的主打政見，強調在此框架下，要將大家好的建議一一規畫成為可行、具體、有利新竹未來發展的政策。

林耕仁今天上午在市議員陳治雄、顏政德、林慈愛、徐信芳、吳青山、黃美慧、鍾淑英、陳慶齡、黃文政以及吳旭豐、張文興等議員參選人的陪同下，接連參拜天公壇、內媽祖天后宮，在上周日觀音聖誕參拜竹蓮寺之外，持續勤跑宮廟為民祈福、爭取地方支持。

林耕仁表示，選舉距離4個多月，每天就是積極的向各方請益學習，傾聽城市中不同群體民眾的心聲，然後彙整融入自己的施政理念，在「舒適減壓，永續新竹」的框架下，將大家好的建議一一規畫成為「可行、具體、有利新竹未來發展」的政策。

他說，這幾天參拜宮廟有很深的體悟，就是「天道酬勤」，自己會秉持服務家鄉、新竹市的初衷，盡全力拚，並用120％努力的態度來爭取民眾的認同與支持。

林耕仁也指出，這幾天陸續提出一些政見，不論是老人年金放寬資格，或是「市民安心保」，來降低民眾發生意外的經濟負擔，這些都是這幾年來深耕新竹，聽到大家的意見與想法，並且研究參考其他縣市做得好案例，只要對新竹未來發展有幫助，那就是好的政策。

他同時會優先提出與民眾切身相關的議題，陸續從城市發展的宏觀角度端出政見，將未來新竹的施政拼圖一一完善。