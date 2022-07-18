美系外資在最新出爐的台灣消費族群報告中表示，啟動配對交易，首評大樹(6469)給予「賣出」評等，目標價下看215元。大樹盤中跌幅逼近5%，多空在310元處展開攻防。

目前台灣疫情趨緩，隨著醫療保健及新冠肺炎(Covid)產品的需求正常化，大樹的營收和毛利率恐將受壓，美系外資認為，大樹下行風險正在增加，並在配對交易中喊「賣出」大樹。

美系外資認為，2022年下半年台灣消費類股表現可望比大盤來得好，主要原因是有二，1是台灣新冠疫情趨緩，國內消費將加速、2是台灣大多數出口(如自行車、紡織品和科技)，面臨潛在的全球衰退。

大樹展店腳步不停，同店銷售持續成長，在更好的產品組合及經濟規模可望持續推升營運成長。大樹除了本業藥局通路持續成長外，去年進軍的寵物店，今年仍將持續拓點，預期展店至20家時，就能夠出現規模經濟，將成為公司新的營運動能來源。