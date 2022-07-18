鄧紫棋今宣布加盟華納音樂並推出新專輯。（華納音樂提供）

鄧紫棋今（18日）正式宣布簽約北京華納並推出全新專輯《啓示錄》，她表示：「我為這次與華納音樂的合作感到興奮和充滿信心，並迫不及待與來自世界各地的樂迷，不論新舊，分享將這張探索生命與愛的專輯。」華納音樂（亞洲）聯席總裁Jonathan Serbin也為這次合作感到雀躍：「G.E.M. 鄧紫棋是大中華區極具實力的和人氣的歌手，我們很榮幸與其一同編寫她演唱生涯的下一個篇章，並期待全球更多樂迷認識G.E.M. 鄧紫棋的音樂。」

鄧紫棋演出經驗豐富，已在澳洲、加拿大、馬來西亞、新西蘭、美國及英國等地舉辦超過140場演出。除此以外，她也是串流平台Spotify上，累積最多播放次數的大陸女歌手之一，歌曲MV亦於YouTube共得超過15億次觀看，令她成為該平台首位擁有4首作品衝破1億次播放的大中華地區歌手。鄧紫棋的音樂影響力無遠弗屆，除了為她贏得福布斯《30 Under 30》名人榜一席位外，也令她成為「美國太空總署美國科學突破獎」及英國BBC「年度百大女性」的得主，肯定了她在全球樂壇的貢獻和實力。

全新創作專輯《啓示錄》，史無前例以連續劇形式呈現整張專輯每一首歌，並由鄧紫棋首次擔任主創、編劇及監製，聯同全能影像創作人林博導演共同打造14集音樂連續劇MV。整張專輯每一首歌都有一個獨立MV，串起來卻是一個有連續劇情的大故事。鄧紫棋坦言：「在這個碎片時代，已經很少觀眾有耐心完整聽完一首歌，但是我卻有14首我認為極其珍貴的啟示想與大家分享，終於我想到了音樂連續劇這一種新的形式，希望能吸引觀眾用心聽完專輯裡的每首作品。」為此，鄧紫棋開始了人生中第一次的劇本寫作，創作了屬於自己的第一個原創故事。