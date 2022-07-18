大陸上半年經濟形勢仍相對疲軟，大陸國務院參事室特約研究員姚景源呼籲，下半年大陸要持續做好穩就業、物價以及激發市場主體活力，這比追求5.5％GDP增長更重要；而包括下調存款準備金率等財政、貨幣政策等都還有一定政策空間，建議大陸明年地方專項債額度至少1兆元（人民幣，下同），用以拉抬經濟增長。

姚景源接受澎湃新聞專訪指出，目前大陸經濟內生的動力還是不充足的。下半年，要進一步加大出口力度，要保持出口實現13％～14％的增長，當然難度很大，需要政策扶持。在投資領域，一定要加大基礎設施投資力度。下半年在擴大消費上面也應該採取更大更果斷的措施。

他認為，從統計分析角度看，大陸上半年經濟出現低位，很重要的原因是東部地區經濟下降的幅度大。從上半年的情況來看，中西部地區增長是快於東部，但是東部地區經濟基礎好，如果控制住疫情，經濟反彈速度和力度都會很大。

姚景源表示，如果下半年中西部還能保持上半年的狀態，東部地區也有迅速地回升，爭取GDP增長5.5％目標仍有希望。但對全年經濟角度來說，還有很多不確定性，在這個情況下，其實做好穩就業，穩物價和啟動市場主體活力比追求5.5％的GDP增長更重要。

他稱，首先要保住就業，要解決好年輕人的就業問題。儘管當前城鎮調查失業率正逐月回落，但結構性問題仍然存在，特別是16至24歲青年人失業率達到了19.3％，這是個大事。年輕人就業在一定意義上說不單單是就業問題，它關係到社會穩定，關係到中國經濟社會發展的可持續性。其次，穩住物價，繼續保持物價運行在合理區間。

姚景源還呼籲，要激發市場主體活力，當前社會消費在下降，銀行儲蓄存款在增加，說明市場預期偏弱，要扭轉這個局面。大陸要啟動現有1億6千萬市場主體的內生動力，特別是中小企業；活力增強了，經濟回穩的基礎就會更加牢固。

此外，姚景源強調，現在中國經濟發展內外環境都有諸多不確定性，還是「疫情要防住，經濟要穩住，發展要安全」這三句話；應當把明年地方政府專項債計畫額度提前發放一部分，至少要1兆以上，形成拉動經濟增長的牽引力，這將對強化基礎設施建設起到很大作用。

他也不忘信心喊話，當前大陸通膨率是1.7％，今年通膨要是不超過3％，也就為財政政策、貨幣政策留出空間，不用擔心物價飛漲而畏手畏腳。