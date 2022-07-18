民進黨全代會昨進行黨職改選，副總統賴清德的子弟兵、立委林俊憲搶下中常委，與賴友好的綠色友誼與民主活水合作，也拿下1席中常委及中評委，外界解讀賴清德2024大位之路前景看好，對此，立院黨團幹事長鄭運鵬今（18日）表示，此次黨職改選派系名次差不多，各種選舉提名是有制度的，此外民進黨採合議制，共識就不會有量身定做的問題。

鄭運鵬說，依據個人觀察，中執委、中評會選舉派系名次差不多，中常委、中執委人數的結構，也不會影響各種選舉的提名，民進黨提名是有制度，要在公平遊戲規則裡面競爭，不認爲現在中常委、中執委結構對於2024年大位誰比較有利，沒辦法量身定做提名規則，這是公開透明、照制度進行。

他強調，民進黨是採合議制，創黨30多年來中常會沒有表決過，大家可以各抒己見，最後是要有共識，共識就不會有量身定做的問題。

鄭運鵬表示，不認為會在制度可偏袒誰參選，尤其2024年有總統選舉也有立委選舉，民進黨提名制度訂好，然後進入良性循環，即使初選大家有點不愉快，也因為制度公平，最後會進入到團結勝選狀態。

他進一步說明，民進黨的黨員人數南部高於北部，看起來南部中執委會比較多，這很正常。但是明年要討倫提名制度時，不認為會因人設事，民進黨中常會沒有表決過、中執會也很少表決，提名制度用表決，難以服眾，外界過度解讀。