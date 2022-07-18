2022九合一選舉步步逼近，高雄市邁向過半大聯盟18日在高市議會集結，再次宣示進入議會、表達強力支持高雄市長陳其邁連任的決心，並批國民黨高雄市長參選人柯志恩完全不了解高雄，提不出具體政策願景，只會從台北指著高雄嘲諷、刻意唱衰高雄。

邁向過半大聯盟成員在民進黨全代會結束隔天，特別到高市議會再次重申力挺陳其邁連任的意念，並由7位候選人各自表述其政策及理念，再將象徵自己能力的道具黏貼於陳其邁人形立牌身上，表達全力協助的決心。

近期藍綠雙方砲火猛烈，不斷隔空交戰，邁盟成員湯詠瑜針對柯志恩在臉書上發文質疑「高雄市政府從來沒有注意到愛河成為蓄意自我傷害熱點的問題」做出回應，湯詠瑜表示，柯志恩缺乏宏觀視野與務實政見，不看數據只看個別事件就「膝反射」回應。

湯詠瑜指出，警方尚未釐清案情時，柯志恩就急著要炒作輕生議題，不禁令人疑惑柯志恩參選至今，除了完全不了解高雄，提不出具體主張、沒有政策願景，只會從台北指著高雄嘲諷、刻意唱衰高雄，她要奉勸國民黨，不要又走唱衰老路，以詆毀高雄的方式來成就自己。

另位邁盟成員林慧欣強調，每一個生命選擇自我逝去，背後複雜的原因絕對只有他個人能夠體會。台灣公部門從中央到地方甚至民間團體，對於自殺防治的主動介入或者協助輔導有諸多政策，且不是一次性的作為，而是長期努力在運作。

林慧欣也酸柯志恩若是真心想成為一個地方的大家長，而不是只想搏個人的政治聲量，那絕對不該透過報紙找議題，用唱衰的方式來引起注目，破壞總是比建設容易，批評總是比提出實際建言輕鬆，盼柯志恩可以做到自己說的「少點政治口水」。

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