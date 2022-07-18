劉詩詩、吳奇隆2015年結婚，並在2019年生下兒子「步步」，幸福組成一家三口，吳奇隆和劉詩詩近期各自投入忙碌工作，就有大陸八卦媒體直擊，一名女子牽著步步到攝影棚探班劉詩詩，3歲的步步明顯長高不少，當劉詩詩一看到兒子出現，立刻從原本的酷帥、高冷表情，一秒露出燦笑變成母愛爆棚的媽咪。

劉詩詩日前現身攝影棚拍攝廣告，她分別穿上棕色針織上衣、黑色西裝，並放下一頭黑長髮氣質入鏡，親民的劉詩詩和身邊工作人員有說有笑，拍攝氛圍相當輕鬆，而正式上工後，劉詩詩則對著鏡頭擺出酷帥、高冷表情，眼神也變得銳利。

同時，微博博主就拍到，一名女子牽著步步到攝影棚探班劉詩詩，3歲的步步暴風成長，明顯長高不少，當劉詩詩一看到兒子出現，立刻收起高冷的厭世臉，一秒露出溫暖燦笑，變成母愛爆棚的媽咪，表情散發滿滿幸福感。

劉詩詩對兒子的疼愛溢於言表，她過去曾以「甜蜜」2字來總結這段親子的相處時光，劉詩詩也分享媽媽經說，當步步跌倒受傷時，她會靜下心來告訴兒子「這樣磕著是不是痛痛？」劉詩詩認為，小孩跌倒在所難免，主要是要教步步如何面對，學會避免和處理，而不是小孩跌倒後，就急著把東西移走。