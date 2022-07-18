達成衛冕目標，連續兩年稱霸P. LEAGUE+，台北富邦勇士在今年暑假的第一個補強動作正式完成。石博恩(Brendon Smart)在2021-2022賽季大幅進步，將場下努力不懈的付出成功轉換成場上的表現，在職業生涯兩年中的成長更是有目共睹，球團18日宣佈與石博恩正式完成續約，簽下3年的延長合約！

石博恩上賽季出賽22場，平均每場繳出6.4分、5.8籃板，投籃命中率4成5，三分球命中率有3成5的水準，成為勇士陣中重要的三分火力。其中在開季首月份的七場賽事中更是平均10分、10.1個籃板，也榮獲第三周的單周最佳球員。除了場上的數據進步外，心態上的成熟與信心的提升，讓他多次在第四節的關鍵時刻有著大心臟的表現。

石博恩強烈的企圖心和重要關頭的毫無畏懼，被隊友們稱為勇士喬丹(Michael Jordan)。而他在休賽季不斷鍛鍊自己的技能，更是他能破繭而出的主要原因，努力不懈的精神已經成功感染團隊及球迷們，並成為台北富邦勇士在年輕鋒線上的重要基石。

勇士總教練許晉哲談到石博恩的回歸和成長表現，「石博恩在過去兩年的自我要求相當高，時常額外在自主訓練上增進自己，也讓大家看到他在外線的成長，期待他在未來的表現上能更為全面，扛起團隊鋒線上更多的責任和角色。」

努力付出有了收穫，石博恩從大學才開始接觸正規的籃球訓練，如今在職業賽場上逐漸站穩腳步，正如他偶像詹姆斯(LeBron James)的座右銘「Strive For Greatness」，石博恩不斷的Strive努力奮鬥，才有今日的勇士23號。勇士球團期許他保持此精神，一起為三連霸邁進！