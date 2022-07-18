房地合一稅2.0版2021年7月1日上路，至今已屆滿1年，依據6都地政局資料，2.0版啟用後，雖有量縮，但僅台北市縮幅達1成，高雄市僅降0.1%，全年買賣移轉棟數僅少46棟，幾乎不受稅改影響。專家分析，高雄市建設議題、產業話題能延續，房價雖漲卻仍低於北部、中部，買盤持續撐場。

觀察房地合一稅1.0上路前後買賣移轉棟數變化，初版上路顯然對市場有大幅衝擊，6都中，僅桃園市小幅量縮，其他5都移轉棟數降幅都在1成以上，台北市及台中市分別重跌28.1%、26%。

反觀房地合一稅2.0啟動後，6都的買賣移轉棟數，雖然跟啟動前1年相比都減少，卻仍居高水位，甚至皆高過於舊制最後1年的2015年，高雄市在2.0上路後一年僅比前一年少46棟，維持在4萬3千棟，台北市連2次新制上路交易量都深跌，不過2.0啟用後也有3萬棟水平。

大家房屋企劃研究室副理郎美囡分析，房地合一2.0修法主要提高5年內短期持有轉售的稅率，以及法人比照個人課稅，市場資金動能仍強之時，對交易的衝擊有限，尤其南部房價相對低，又具有科技園區、半導體企業進駐議題，房市交易熱度不減，反倒是央行升息後，降低買方購買力，市場才顯著降溫。

郎美囡表示，2021年資金潮帶動房地產市場價量齊揚，也拉出房市高點，雖然2.0後短期套利課以重稅，惟買方對市場的期待，以及擔憂越晚買越貴的顧慮，買氣並未大幅縮減，而高雄市建設議題、產業話題能延續，房價雖漲卻仍低於北部、中部，故買盤持續撐場。

住商不動產企劃研究室資深經理徐佳馨認為，稅率加重抑制市場交易的效果有限，但閉鎖期會拉長，另一方面，全球工料齊漲，不動產具有保值性，屋主若無資金壓力則抱持惜售心態，市場難見逃命潮，價格也不易崩跌。(記者張雅雲/高雄報導)