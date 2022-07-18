為了振興國內觀光旅宿業，交通部推出的「悠遊國旅振興方案」於15日開跑。而觀光類股今早（18日）回報一根長紅K棒，近午盤類股指數漲逾4個百分點，逾10檔上市櫃觀光股盤中亮燈漲停。

在業績表現方面，多檔觀光個股6月營收都呈報復性年增，老爺6月營收年增1022%，夏都6月營收年增1896%，雄獅6月營收年增768%，鳳凰6月營收年增89%，海灣6月營收年增72%，山富6月營收年增60%等。

根據萬事達卡「台灣旅遊復甦關鍵洞察」顯示，有43%的台灣民眾願意在疫情趨緩後增加國內旅遊的預算，其中，有近2成的民眾，願意最多增加4000元的花費在國旅上。此外，萬事達卡也發現，台灣民眾現下出遊時，更重視住宿的品質及體驗：有37.6%民眾在國內旅遊時想要住在更親近大自然的飯店與景點民宿，也有34.7%民眾在國旅住宿的選擇上，偏好住在擁有更多獨立空間的飯店，以降低染疫風險。

萬事達卡調查也顯示，台灣民眾國旅地點最愛花東地區，占40.5%。其次為澎湖、金門、馬祖等離島區域，占比為26.7%；北台灣與宜蘭則以9.6%位居第三。

萬事達卡與包括國泰世華銀行Cube卡、中國信託銀行商旅鈦金卡、玉山銀行世界卡、台新銀行FlyGo飛狗卡、台北富邦銀行momo卡合作，推出多項國旅專屬優惠。