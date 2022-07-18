大陸多地頻傳爛尾樓建案，購房民眾聯合停止向銀行支付房貸風波快速延燒，已重創房市信心。事件發酵多日，大陸銀保監17日晚間終於發話，表示已要求銀行保險機構積極參與相關工作機制，千方百計推動「保交樓」。消息帶動下，A股18日房地產類股持續走強，多檔房地產個股飆出漲停。

銀保監會官網17日深夜公布有關部門負責人接受「中國銀行保險報」採訪內容。負責人時表示，對江西景德鎮「停貸」事件高度關注。銀保監已要求銀行保險機構積極參與相關工作機制，千方百計推動「保交樓」。指導銀行在地方政府「保交樓」工作安排的總體架構下，主動參與合理解決資金缺口的方案研究，做好具備條件的信貸投放，協助推進項目快復工、早復工、早交付。

此外，人行主管媒體「金融時報」17日報導，前期媒體報導涉及停工風險的多個樓盤，有的已經正常施工，有的則迎來了復工的消息。其中，江西贛州綠地博覽城商住小區已加緊施工，當地政府根據施工進度返還了發展這綠地近人民幣4億元土地出讓金用於項目建設。

A股早盤房地產類股全面走升，世榮兆業直線拉升漲停，藍光發展漲停，陽光城、榮盛發展、大龍地產、金科股份、濱江集團、華遠地產、陽光股份、中南建設等漲超5％。